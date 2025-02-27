فتح مسربين على طريق الـ100 بعد اغلاقه إثر حادث سير

الوكيل الإخباري- أكدت إدارة السير إعادة فتح مسربين من الطريق التنموي (طريق الـ100) بعد إغلاقه في وقت سابق من صباح الخميس، إثر حادث سير وقع بين حافلة وشاحنة.

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وأشارت إدارة السير إلى عدم إعادة حركة السير على الطريق كالمعتاد، وإنما جرى فقط تمرير المركبات بعد إزالة العوائق.

وأصيب 3 أشخاص بحادث السير ووصفت حالتهم العامة بالمتوسطة.