 
الخميس 2025-02-27 11:28 ص
 

فتح مسربين على طريق الـ100 بعد اغلاقه إثر حادث سير

أرشيفية
طريق الـ100
الخميس، 27-02-2025 10:02 ص

الوكيل الإخباري- أكدت إدارة السير إعادة فتح مسربين من الطريق التنموي (طريق الـ100) بعد إغلاقه في وقت سابق من صباح الخميس، إثر حادث سير وقع بين حافلة وشاحنة.

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وأشارت إدارة السير إلى عدم إعادة حركة السير على الطريق كالمعتاد، وإنما جرى فقط تمرير المركبات بعد إزالة العوائق.

 

وأصيب 3 أشخاص بحادث السير ووصفت حالتهم العامة بالمتوسطة.


 
gnews

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