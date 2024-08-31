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"فجر الأغوار" تقيم مهرجاناً ضخماً وسط حشد كبير داعم لحزب الاتحاد الوطني

"فجر الأغوار" تقيم مهرجاناً ضخماً داعم لحزب الاتحاد الوطني
"فجر الأغوار" تقيم مهرجاناً ضخماً داعم لحزب الاتحاد الوطني
السبت، 31-08-2024 09:59 م

الوكيل الإخباري-   عقدت قائمة فجر الأغوار أمس الجمعة لقاءاً جماهيرياً في الاغوار الجنوبية، بحضور اعضاء قائمة الاتحاد الوطني، وسط حضور غفير وحشد كبير من ابناء المنطقة.

 وحضر اللقاء جمع غفير من ابناء الاغوار  بحضور الكابتن محمد الخشمان ومرشح قائمة حزب تيار الاتحاد الوطني الاردني الكابتن زهير الخشمان، وعدد من الضيوف. 

حيث تحدث المرشحين عن دعمهم المتواصل للمنطقه والعمل بجد واجتهاد من أجل الوصول إلى قبة البرلمان، حيث خاطب المرشحين الناخبين، وحثوهم على الاقتراع والتصويت لقائمة فجر الاغوار رقم 11 وقائمة الاتحاد الوطنية رقم 1. 

وشكر الكابتن محمد الخشمان ابناء الاغوار الذين مازالو على  العهد والوعد منذ عام 2011 لغاية الآن، كما عزز وقوفه بجانب اهل الاغوار بشتى السبل والطرق، وبين انه سعيد بدعم ابناء اللواء لحزب الاتحاد الوطني الاردني.

وبين خلال كلمته على دور الحزب في تعزيز الوحدة الوطنية، ودور الحزب بالوقوف الى جانب الوطن بجميع ظروفه،  والبحث عن طرق للاصلاح السياسي والاقتصادي.

وتطرق الكابتن زهير الخشمان،  وخاطب الجميع بأن حزب تيار الاتحاد سوف يقف دوما مع اصحاب الجباه السمر،  وانه يرى فيهم الصدق والوفاء، كما وشجع الجميع على الذهاب يوم الاقتراع للصناديق والادلاء بأصواتهم لقائمة الفجر وقائمة تيار الاتحاد الوطني.

 وتم اختتام المهرجان بالسلام الملكي، حيث تجاوز عدد الحضور قرابة 5 الاف شخص واكثر.

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