فجر مأساوي في الأغوار الشمالية بعد وفاة عشريني بحادث سير

08:41 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/762509 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- توفي شاب عشريني وأُصيب آخر بحادث تدهور مركبة، فجر اليوم الأربعاء، على طريق جسر المنشية بلواء الأغوار الشمالية. اضافة اعلان





وقال مدير مستشفى معاذ بن جبل الحكومي، الدكتور أسامة أبو سنينة، إن طواقم قسم الإسعاف والطوارئ في المستشفى تعاملت مع إصابات الحادث، حيث وصل أحدهما، وعمره 25 عامًا، متوفى إثر إصابته البالغة، حيث جرى تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال، فيما المصاب الآخر (16 عامًا) قيد العلاج، وحالته متوسطة.

تم نسخ الرابط





