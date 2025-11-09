الأحد 2025-11-09 01:58 م
 

فحص اكثر من ٣٠٠ الف مركبة في الحملة المرورية الشتوية

الحملة المرورية الشتوية
الحملة المرورية الشتوية
 
الأحد، 09-11-2025 12:37 م

الوكيل الإخباري-   شكرت ادارة السير اكثر من (٣٠٠) الف سائق تعاونوا مع حملة الشتاء خلال الأسبوع الأول من الحملة للتفتيش على جاهزية مركباتهم من الناحية الفنية.

وقالت الادارة في منشور اليوم : "نثمن التزامكم وحرصكم على ان تكونوا شركاء حقيقيين في تنفيذ الحملة، ونؤكد ان هذا الوعي المسؤول يجسد أسمى صور الشراكة المجتمعية ويشكل أساساً راسخاً لمستقبل آمن على طرقاتنا، ونسعى لمزيد من التعاون " .

 
 
