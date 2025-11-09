فحص اكثر من ٣٠٠ الف مركبة في الحملة المرورية الشتوية

الوكيل الإخباري- شكرت ادارة السير اكثر من (٣٠٠) الف سائق تعاونوا مع حملة الشتاء خلال الأسبوع الأول من الحملة للتفتيش على جاهزية مركباتهم من الناحية الفنية.

