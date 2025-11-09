فحص اكثر من ٣٠٠ الف مركبة في الحملة المرورية الشتوية

وقالت الادارة في منشور اليوم : "نثمن التزامكم وحرصكم على ان تكونوا شركاء حقيقيين في تنفيذ الحملة، ونؤكد ان هذا الوعي المسؤول يجسد أسمى صور الشراكة المجتمعية ويشكل أساساً راسخاً لمستقبل آمن على طرقاتنا، ونسعى لمزيد من التعاون " .
-
أخبار متعلقة
-
تسرّب مادة كيميائية يسبب حالات اختناق في مدرسة خاصة بعمان ووزير التربية يطمئن على المصابين
-
تعبيد طرق في بني عبيد بكلفة 180 ألف دينار
-
مجلس النواب يستمع الثلاثاء لخطاب الموازنة العامة لسنة 2026
-
ورشة حول "برامج وآليات الاشتراكات المدعومة لتوسيع الشمول في الضمان الاجتماعي"
-
مياه اليرموك : تأخر أدوار المياه في العديد من المناطق
-
إعلان تقديم طلبات الاستفادة من المنح الدراسية المقدمة من هنغاريا للطلبة الأردنيين
-
السفير الصيني: العالم يسير نحو أحد أخطر مفترقاته
-
أمانة عمّان تدعو إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية استعدادًا لفصل الشتاء