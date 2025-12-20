"فرسان المناعة".. مبادرة للتوعية ببرنامج التطعيم الوطني

وأكد مساعد المحافظ الدكتور عبدالله كريشان أهمية التطعيم كونه أحد أهم الوسائل للوقاية من الأمراض باعتباره حقاً لكل فرد في المجتمع.
يدورها، قالت مديرة صحة مادبا الدكتورة أماني الفرح إن الهدف من المبادرة توعية المجتمع المحلي بأهمية برنامج التطعيم الوطني لحماية الأطفال من أمراض خطيرة مثل الالتهاب الرئوي والسحايا وغيرهما.
وقالت رئيسة وحدة التوعية والإعلام في صحة مادبا غدير المعايطة، إن إطلاق المبادرة يهدف الى ترسيخ الوعي بأهمية الالتزام بالبرنامج الوطني للتطعيم خاصة مطعوم المكورات الرئوية.
واشتملت الفعالية على عرض لمسرحية زعل وخضرا التي تحث على ضرورة تطعيم الأطفال لحمايتهم من الأمراض.
