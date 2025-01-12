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فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل محطات شحن السيارات في عمّان

محطات شحن المركبات الكهربائية
مركبة كهربائية
الأحد، 12-01-2025 10:05 ص
الوكيل الإخباري-   طرحت شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير، الذراع الاستثماري والمطور الرئيسي لأصول واستثمارات أمانة عمّان الكبرى، فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل محطات الشحن للسيارات الكهربائية ومرافقها التجارية والخدمية.اضافة اعلان


ويأتي المشروع في إطار تنفيذ مشروع "عمّان مدينة ذكية" الذي يهدف إلى تحويل العاصمة عمّان إلى مدينة حديثة ومتطورة باستخدام التكنولوجيا لتوفير بيئة أكثر استدامة وكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين.

ويهدف المشروع إلى تعزيز البنية التحتية للتنقل الكهربائي في عمّان، تقديم خدمات شحن متطورة تلبي احتياجات المستخدمين وجذب الاستثمارات وتشجيع الابتكار في قطاع النقل الذكي.

الاستثمار، يشمل تطوير محطات شحن للسيارات الكهربائية ضمن المناطق الحيوية في العاصمة عمّان، إضافة إلى إنشاء مرافق تجارية وخدمية مرافقة، استجابة للنمو المتزايد في سوق السيارات الكهربائية محليًا ودوليًا، بما يساهم في توفير خدمة شحن مريحة وفعّالة لمستخدمي السيارات الكهربائية، فضلاً عن تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية في هذا القطاع.

ويستهدف الاستثمار؛ شركات الطاقة المتجددة، وكالات السيارات الكهربائية، والشركات ذات العلاقة في هذا المجال (وكالات السيارات الكهربائية / شركات توريد وتركيب أنظمة الشحن الكهربائي للسيارات)، إذ يمكنهم المشاركة من خلال الاطلاع على الشروط المرجعية والمتطلبات الخاصة بالتأهيل الفنيّ من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن تقديم أي أسئلة أو استفسارات تتعلق بالشروط المرجعية للمشروع إن وجدت على عنوان البريد الإلكتروني [email protected]، موضحة أن آخر موعد لاستقبال الاستفسارات المتعلقة بالشروط المرجعية هو يوم الأحد الموافق 26 كانون الثاني 2025، وتقدم العروض الفنية إلى شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير في موعد أقصاه الساعة الثالثة من مساء يوم يوم الأحد الموافق 9 شباط 2025.
 
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