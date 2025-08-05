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فرصة ممولة بالكامل للدراسة في بريطانيا .. رابط

فرصة ممولة بالكامل للدراسة في بريطانيا .. رابط
فرصة ممولة بالكامل للدراسة في بريطانيا .. رابط
 
الثلاثاء، 05-08-2025 08:03 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت السفارة البريطانية في عمّان عن فتح باب التقديم لبرنامج منح "تشيفننغ" الدراسية الممولة بالكامل للدراسة في المملكة المتحدة، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وحتى السابع من تشرين الأول 2025.اضافة اعلان


وقالت في بيان صحافي إن البرنامج، الممول من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، يتيح الفرصة أمام المهنيين الطموحين من مختلف أنحاء العالم للحصول على درجة الماجستير لمدة عام واحد من إحدى الجامعات البريطانية، وذلك بهدف تمكينهم من إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم وبلدانهم، وعلى المستويين الإقليمي والعالمي.

وشجعت السفارة البريطانية في عمّان الأشخاص الذين يتمتعون بقدرات قيادية واضحة، ولديهم تأثير إيجابي في محيطهم، ويُجيدون بناء العلاقات، على التقدّم بطلباتهم للاستفادة من هذه الفرصة.

وقال السفير البريطاني في عمّان، فيليب هول، إن برنامج "تشيفننغ" يُوفّر فرصة استثنائية للأفراد للارتقاء بمسيرتهم الأكاديمية والمهنية، والانفتاح على الثقافة البريطانية، وبناء علاقات دائمة، مشيرًا إلى أن البرنامج يضم شبكة خريجين تزيد على 60 ألف شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 17 رئيس دولة أو حكومة حالي وسابق، إلى جانب نخبة من الخريجين الأردنيين المتميزين.

من جهتها، أكّدت رئيسة وحدة المنح الدراسية في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، إيما هينيسي، أن عملية الاختيار التنافسية في برنامج "تشيفننغ" تضمن اختيار الأفراد الأكثر كفاءة وطموحًا من مختلف أنحاء العالم، ليكونوا زملاء في البرنامج.

وأشارت إلى أن خريجي "تشيفننغ" يُوظّفون تعليمهم الدولي وشبكات علاقاتهم العالمية، إلى جانب الثقة التي اكتسبوها خلال فترة دراستهم في المملكة المتحدة، لإحداث تغيير ملموس ومستدام في بلدانهم، سواء من خلال معالجة تحديات عالمية أو عبر إحداث تحوّل إيجابي في مجتمعاتهم.

وأضافت: "إذا كنت تمتلك المهارات القيادية اللازمة، والقدرة على التأثير وبناء العلاقات، فإنني أشجّعك على التقديم للبرنامج. أمّا إذا لم تكن جاهزًا بعد، فابدأ اليوم في تطوير نفسك واكتساب الخبرات التي ستؤهلك مستقبلًا."

يُشار إلى أن تقديم الطلبات يتم حصريًّا من خلال الموقع الرسمي للبرنامج:
chevening.org/apply،
 فيما يُنصح المتقدمون بزيارة صفحة الإرشادات على الموقع:
chevening.org/guidance،
 للاطلاع على الموارد المتوفرة وتقييم مدى جاهزيتهم لتقديم طلب تنافسي.
 
 
gnews

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