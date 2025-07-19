فرص عمل بالمطاعم والمخابز في إربد

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية عمل إربد إجراء مقابلات توظيف يوم الأربعاء المقبل عند الساعة 11 صباحا في مبنى المديرية لتوفير فرصة عمل للجنسين في قطاع المطاعم والمخابز.

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وقال مدير عمل إربد سالم بني سلامة اليوم السبت، إن الوظائف المتاحة تشمل: محاسب رئيسي ومحاسب، ومساعد مدير فرع، كابتن صالة، كاشير، وموظف صالة، وموظف تسليم وعامل مجلى ومعلم شاورما ومعلم مشاوي ومعلم بروستد ومعلم بسطات ومعلم لف ومعلم طبخ رز وموظف تطحين بروستد و موظف تحضير شك وتقطيع.