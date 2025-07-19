فرص عمل بالمطاعم والمخابز في إربد

وقال مدير عمل إربد سالم بني سلامة اليوم السبت، إن الوظائف المتاحة تشمل: محاسب رئيسي ومحاسب، ومساعد مدير فرع، كابتن صالة، كاشير، وموظف صالة، وموظف تسليم وعامل مجلى ومعلم شاورما ومعلم مشاوي ومعلم بروستد ومعلم بسطات ومعلم لف ومعلم طبخ رز وموظف تطحين بروستد و موظف تحضير شك وتقطيع.
ودعا بني سلامة الراغبين بالعمل إلى الحضور في الموعد المحدد لإجراء المقابلات مصطحبين الخبرات المتوفرة، مؤكدا حرص المديرية على توفير فرص عمل مناسبة تسهم في توظيف الشباب من الجنسين من أبناء المجتمع المحلي.
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