فرص عمل جديدة للشباب الأردني .. اتفاقية تمويل سيارات وسكوترات بقيمة مليون دينار

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الوكيل الإخباري- وقّعت اليوم في وزارة العمل اتفاقية تمويل بين صندوق التنمية والتشغيل وشركة البريد الأردني لتمويل سيارات وسكوترات في كافة محافظات المملكة. اضافة اعلان





ووقّع الاتفاقية عن صندوق التنمية والتشغيل مديره العام منصور وريكات، وعن شركة البريد المدير العام هنادي الطيب، بحضور وزير العمل الدكتور خالد البكار، ورئيس مجلس إدارة شركة البريد سامي الداود.



وقال البكار:"تأتي هذه الاتفاقية انسجامًا مع أهداف المرحلة الثانية من خطة الوزارة لتنظيم سوق العمل، التي تتضمن التركيز على تدريب وتأهيل الشباب الأردني وتوفير فرص عمل لهم"، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستوفّر في مرحلتها الأولى 250 فرصة عمل.



وأشار إلى أن الاتفاقية تأتي انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي وخطتها التنفيذية، التي تعتبر من الركائز الأساسية ضمن مسار الإصلاح الشامل الذي تنفذه الحكومة برؤية ملكية، مضيفًا أن الاتفاقية تتناغم مع الأهداف الوطنية بما يكفل توفير فرص عمل للأردنيين والأردنيات.



وأوضح أن صندوق التنمية والتشغيل خصّص للاتفاقية مبلغ مليون دينار، قابل للزيادة في حال زاد الطلب من الفئة المستهدفة، وهي الفئة العمرية من 18 إلى 45 سنة.



بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداود، إن طالبي التمويل من خلال منصة البريد "منصة التشغيل بريد جو" سيحصلون على تدريب مجاني في الأكاديمية التابعة لشركة البريد لتأهيلهم للعمل قبل منح التمويل المقدم من صندوق التنمية والتشغيل.



وأضاف أن هذه الأكاديمية، الفريدة من نوعها في الشرق الأوسط، ستساهم في تدريب الشباب المستفيدين من الاتفاقية على آليات العمل، واستخدام التطبيق الخاص بعمل البريد.



ولفت الداود إلى أن رئيس الوزراء وجّه إلى توفير فرص عمل للشباب من خلال هذه الاتفاقية بالتعاون مع وزارة العمل، وصندوق التنمية والتشغيل، وشركة البريد الأردني، مبينًا أن البريد سيوفّر لهم الطلبات البريدية لتوليد دخل، والاستفادة من حجم التجارة الإلكترونية المتنامي.



من جانبه، قال مدير صندوق التنمية والتشغيل منصور وريكات، إن حجم التمويل للقرض الواحد يصل بحده الأقصى إلى 15 ألف دينار حسب وسيلة النقل، بفترة سماح تصل إلى 3 شهور، وفترة سداد حتى 72 شهرًا، وبسعر مرابحة تفضيلية وشروط ميسّرة.



وأضاف وريكات أن الصندوق يسعى إلى تعزيز السياسات الحكومية الرامية إلى تحفيز الشباب الرياديين القادرين على إدارة مشاريعهم الخاصة بهم للحد من معدلات الفقر والبطالة.