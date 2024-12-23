فرص عمل للأردنيين في شركة حكومية

وبحسب إعلان الشركة فإن الوظائف المتاحة تستهدف أصحاب الخبرة التي لا تقل عن 3 - 7 سنوات في أكثر من مجال داخل الشركة.
تالياً الجدول :
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