فرع معهد الخرسانة الأميركي بجامعة اليرموك يحقق المركز الثاني بمسابقة عالمية

الوكيل الإخباري- حقق فريق الفرع الطلابي لمعهد الخرسانة الأميركي في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية بجامعة اليرموك، المركز الثاني في مسابقة Eco Concrete 2025 العالمية، التي نظمها معهد الخرسانة الأميركي (ACI) في الولايات المتحدة، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد؛ بهدف تطوير خلطات خرسانية مستدامة وصديقة للبيئة.

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وضم الفريق بحسب بيان للجامعة، اليوم السبت، مجموعة من طلبة قسم الهندسة المدنية في الكلية وهم: تالا المومني، وعهد أحمد، وفرح بني مصطفى، وعلي جمعة، وقبس البطوش، وربا العفيف، بإشراف الدكتور فارس مطالقة.



وشهدت المسابقة مشاركة عشرات الفرق من جامعات عالمية مرموقة، تأهل إلى المرحلة النهائية منها، إلى جانب فريق "كلية الحجاوي"، فرق من جامعات الولايات المتحدة والفلبين ولبنان وبنغلادش ومصر والإكوادور.



وقال مطالقة إن المسابقة في نسختها لهذا العام، ركزت على تصميم خلطة خرسانية مبتكرة تراعي المعايير البيئية، مضيفًا أن علامات التقييم توزعت على التقرير الفني المقدم من الجامعات المشاركة، إلى جانب فيديو يوضح مراحل العمل على الخلطة الخرسانية، ويعرض أثرها البيئي، ودراسة ديمومتها، إذ تأهلت الفرق التي حصلت على أعلى التقييمات في المرحلة الأولى إلى المرحلة النهائية.



وبين أن التقييم اشتمل أيضا على مقابلة مرئية مباشرة مع لجنة التقييم التي ضمت مجموعة من الخبراء في هذا المجال الهندسي.



من جهته، أكد عميد الكلية الدكتور محمد الزبيدي، أن هذا الإنجاز يعكس الإمكانات العالية لطلبة الكلية وقدرتهم على المنافسة عالمياً بفضل التوجيه الأكاديمي والبيئة التعليمية الداعمة، مؤكدا أهمية البحث والتطوير في مجالات البناء المستدام، والدور الكبير لمثل هذه المبادرات في تعزيز التميز الأكاديمي، وثقافة الابتكار، والمسؤولية المجتمعية لدى طلبة الكلية والجامعة عموما.