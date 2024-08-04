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فرقة "أوف ستيج" الاستعراضية تسطر ليلة تراثية فلسطينية في أمسية جرشية

وزيرة الثقافة هيفاء النجار ومدير مهرجان جرش أيمن سماوي
وزيرة الثقافة هيفاء النجار ومدير مهرجان جرش أيمن سماوي




 

الأحد، 04-08-2024 03:05 م

 الوكيل الاخباري- ليلة وطنية تراثية عاشها جمهور جرش للثقافة والفنون في دورته الـ38 في أمسية فنية أحيتها فرقة أوف ستيج الاستعراضية القادمة من فلسطين، بحضور رئيسة اللجنة العليا لمهرجان جرش وزيرة الثقافة هيفاء النجار والمدير التنفيذي لمهرجان جرش ايمن سماوي و التي جاءت من رام الله إلى جرش لتقدم الابداع والأصالة بعروض استثنائية.


وتعد هذه المشاركة الدولية الاولى لفرقة أوف ستيج الفلسطينية والتي يسعون بها لايصال مشاعرهم كفلسطينيين عما يجول في خاطرهم من مشاعر في خضم الوضع الراهن الصعب الذي تمر به فلسطين.
وقد قدمت اوف ستيج لوحات فلسطينية تراثية تزينت بالأزياء الفلسطينية والرقص الشعبي الفلسطيني على أنغام نخبة من أجمل الأغاني الفلسطينية ومنها :"غاب مجدك" للفنانة اللبنانية جوليا بطرس و اغنية "عهد الله ما نرحل" و اغنية "جينالك يا فلسطين" للفنان الفلسطيني محمد عساف.


واختتمت الفرقة وصلتها الفنية بلوحة فنية تزينت بعلم فلسطين والكوفية الفلسطينية على انغام اغنية "موطني" التي تفاعل معها الجمهور بحماس كبير، وقد كرمت رئيسة اللجنة العليا لمهرجان جرش وزيرة الثقافة هيفاء النجار والمدير التنفيذي لمهرجان جرش ايمن سماوي الفرقة بدرع المهرجان وشكرتهم على هذه الليلة الفلسطينية.

gnews

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