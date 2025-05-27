فرقة معان للفلكلور الشعبي تمثل الأردن في مهرجان انديلي بسويسرا

12:45 م

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الوكيل الإخباري- تشارك فرقة معان للفلكلور الشعبي في فعاليات مهرجان انديلي الكبير للعصور الوسطى، الذي تستضيفه سويسرا خلال الفترة من 31 أيار الحالي وحتى 12 حزيران المقبل، وذلك بعد اختيارها لتمثيل الأردن في هذا الحدث الثقافي الدولي. اضافة اعلان





وأكد رئيس الفرقة محمود أبو حيدر، أن اختيار الفرقة جاء تقديرا لمسيرتها الفنية الطويلة ودورها البارز في الحفاظ على التراث الأردني الأصيل، وترسيخ القيم الوطنية من خلال تقديم الفلكلور الشعبي بصورته النقية، مشيرا إلى أن هذه المشاركة تندرج ضمن جهود الفرقة في نشر التراث الأردني عامة والمعاني خاصة على المستوى الدولي، بأسلوب جاذب ومؤثر.



وأوضح أن الفرقة تطمح الى تقديم مشاركة نوعية تبرز غنى وتنوع الموروث الفني والشعبي الأردني، وتسهم في تعزيز صورة الأردن الثقافية والحضارية، فضلا عن استقطاب الباحثين والمهتمين بالتراث الإنساني من مختلف دول العالم.



وأشار إلى أن جميع أعضاء الفرقة هم من أبناء محافظة معان، وقد تلقوا تدريبات متخصصة مكنتهم من تقديم لوحات فنية تعكس هوية المجتمع المحلي وتاريخه العريق، بما يسهم في الترويج للأردن كوجهة حضارية ذات جذور تاريخية ممتدة.



وتعد فرقة معان للفلكلور الشعبي، التابعة لوزارة الثقافة، من أعرق الفرق الفنية في المملكة، إذ تعمل على إحياء وتقديم التراث الأردني ضمن رؤية فنية تعتمد على المزج بين الأداء التعبيري الجماعي والإحساس بالمكان والإنسان، من خلال لوحات فنية متنوعة تشمل: السامر البدوي، السحجة المعانية، الدبكة التسعاوية، الجوفيات، وحنة العريس.

