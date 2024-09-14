فرق الدفاع المدني تسيطر على حريق مصنع في عمان - صور

الوكيل الإخباري- تمكنت فرق الإطفاء المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق عمان اليوم من السيطرة على حريق شب في مصنع قطنيات، يحتوي على ماكينات لطحن القماش ومواد قطنية في لواء الموقر .



وأوضح الناطق الإعلامي للامن العام أن الحريق بدأ من داخل المصنع وامتد لساحة خارجية تحتوي على قطن جاهز وبشكل سريع، مع تصاعد كثيف للدخان نظراً لنوعية المادة المشتعلة، لافتاً ان سرعة الاستجابة والجاهزية العالية من الفرق المشاركة كان لها الأثر الأكبر في السيطرة على الحريق ومنع امتداده، ثم إخماده، دون وقوع إصابات بحمد الله.

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