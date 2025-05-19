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فرق رقابية في الطفيلة تنفذ حملات تفتيشية على منشآت غذائية

الطفيلة
الطفيلة
 
الإثنين، 19-05-2025 04:36 م

الوكيل الإخباري-    نفذت فرق الرقابة والتفتيش في بلدية الطفيلة الكبرى، حملات رقابية على المحلات التجارية حررت خلالها مخالفات وإنذارات لعدد من أصحاب المطاع والمخابز ومحلات المواد الغذائية والدواجن لعدم تحقيق شروط الصحة والسلامة العامة.

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وبين رئيس بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور حازم العدينات، أن البلدية خصصت فرقا رقابية صحية للتفتيش والرقابة على المحلات التجارية، سعيا لتحقيق شروط السلامة والصحة العامة، مؤكدا أن المحلات المخالفة لم تلتزم بتلك الشروط، سيما مع بدء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.


وأضاف أن البلدية بدأت بحملات رش مستمرة في الأحياء السكنية خاصة مع بدء ارتفاع درجات الحرارة، والتخلص من النفايات في وقت أقصر لعدم تراكمها، فيما يتم تعقيم ورش حاويات النفايات بصورة مستمرة.

 
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