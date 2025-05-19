فرق رقابية في الطفيلة تنفذ حملات تفتيشية على منشآت غذائية

الوكيل الإخباري- نفذت فرق الرقابة والتفتيش في بلدية الطفيلة الكبرى، حملات رقابية على المحلات التجارية حررت خلالها مخالفات وإنذارات لعدد من أصحاب المطاع والمخابز ومحلات المواد الغذائية والدواجن لعدم تحقيق شروط الصحة والسلامة العامة.

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وبين رئيس بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور حازم العدينات، أن البلدية خصصت فرقا رقابية صحية للتفتيش والرقابة على المحلات التجارية، سعيا لتحقيق شروط السلامة والصحة العامة، مؤكدا أن المحلات المخالفة لم تلتزم بتلك الشروط، سيما مع بدء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.