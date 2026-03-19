الجمعة 2026-03-20 06:01 ص

فرق طوارئ بلدية الهاشمية الجديدة تواصل عملها الميداني

ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب مجاري الأودية أثناء هطول الأمطار، والانتباه من خطر الانزلاق على الطرقات، مؤكدة ضرورة ارتداء الملابس الدافئة والاستخدام الآمن لوسائل الت
امطار
 
الخميس، 19-03-2026 09:07 م

الوكيل الإخباري-   واصلت الفرق الميدانية التابعة لغرفة طوارئ بلدية الهاشمية الجديدة، اليوم الخميس، جهودها المكثفة للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها مناطقها، خاصة في منطقة أبو الزيغان التي شهدت تشكل سيول نتيجة هطول الأمطار الغزيرة.

وأكدت الكوادر الميدانية التي انتشرت منذ ساعات الصباح الأولى، أنها تمكنت من فتح الطرق الرئيسية والفرعية أمام حركة السير، والعمل على تسهيل انسيابية تصريف مياه الأمطار عبر تنظيف مناهل مجاري السيول في المناطق المنخفضة، مع التركيز على المنطقة الأكثر تضرراً، أبو الزيغان.

 
 


الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يقول إنه لن ينشر قوات في إيران

الأوضاع الجيوسياسية تفرض تحديات تشغيلية ومالية كبيرة على الملكية الاردنية

أخبار الشركات الملكية الأردنية تواصل رحلاتها رغم التطورات الإقليمية وتعزز ربط الأردن بالعالم

جنود من الجيش الأميركي

عربي ودولي الأميركيون يعتقدون أن ترامب سيرسل قوات إلى إيران

فرنسا تعتزم زيادة الضرائب على فاحشي الثراء

عربي ودولي وزير الخارجية الفرنسي يزور إسرائيل الجمعة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

عربي ودولي السيسي: أمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري

الإمارات تقول إن أنظمة الدفاع الجوي تعترض الصواريخ والطائرات المسيّرة

عربي ودولي الإمارات تعلن تفكيك شبكة إرهابية

علم الاتحاد الأوروبي

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف استهداف منشآت الطاقة في الشرق الأوسط

البحرين تعترض وتدمر 106 صواريخ و 177 طائرة مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية

عربي ودولي البحرين تعلن اعتراض 139 صاروخا و238 مسيّرة



 






