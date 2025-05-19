فرق مكافحة التسول تضبط متسولاً بحوزته 752 دينار في إربد

وأضافت وزارة التنمية الإجتماعية في بيان صحفي صادر عنها، اليوم الإثنين، أنه بعد الاستعلام والتدقيق على بيانات المتسول تبين أن لديه أملاك ولا يعاني من العوز.
وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم مساعدة المتسولين، وتوجيه مساعدتهم وصدقاتهم للجهات الخيرية الحاصلة على الموافقات الرسمية بحملات جمع التبرعات، مشيرةً إلى أن المتسولين يلجؤون إلى طلب المساعدة من خلال الإدعاء بإصابتهم بالمرض أو بدافع الحاجة.
كما دعت إلى الإبلاغ عن أية حالات تسول، من خلال الاتصال على الخط الساخن المخصص على الرقم 0793344330 ، أو من خلال لجان وفرق مكافحة التسول المنتشرة في كافة أنحاء المملكة.
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