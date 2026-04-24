فرن الطابون في عجلون .. إرث شعبي متجدد

الوكيل الإخباري- يواصل فرن الطابون حضوره بوصفه أحد أبرز رموز التراث الشعبي في محافظة عجلون، حيث تستعاد عبر ناره الهادئة نكهات الماضي ويتجدد ارتباطه اليوم بالأكلات الشعبية والتراثية وخاصة في الأماكن التي يقصدها الزوار ليشكل عنواناً للأصالة وذاكرة المكان.





وقال مدير ثقافة عجلون سامر فريحات، إن فرن الطابون يمثل مكوناً مهماً من مكونات الهوية الثقافية في المحافظة لما يحمله من دلالات اجتماعية وتراثية ارتبطت بحياة الناس قديماً، مشيراً إلى أهمية المحافظة على هذا الإرث الشعبي وتعريف الأجيال الجديدة به.



وأضاف فريحات، أن المديرية تحرص على إدراج الطابون والمأكولات الشعبية ضمن الفعاليات الثقافية والمهرجانات المحلية إلى جانب ربطه بالمسارات السياحية في عجلون بما يسهم في تقديم تجربة متكاملة للزائر تجمع بين الثقافة والطبيعة والمذاق التراثي.



وقالت صاحبة أحد المطاعم نوران زواهرة، إن الزوار يقبلون بشكل متزايد على الأطعمة المعدة في فرن الطابون خاصة من يبحثون عن النكهة البلدية الأصيلة والطعام الصحي المرتبط بالموروث الشعبي.



وأضافت زواهرة، أن أطباق المكمورة واللزاقيات وخبز الطابون باتت من أكثر الوجبات طلباً، مبينة أن تقديم هذه الأطعمة يمنح السائح فرصة التعرف إلى جانب مهم من الثقافة الأردنية المتوارثة عبر الأجيال.



وقال صانع أفران الطابون محمد أمين أبو زيتون، إن العمل في فرن الطابون يحتاج إلى خبرة طويلة تبدأ من تجهيز النار و"الرضف" وصولاً إلى ضبط الحرارة حتى ينضج الخبز بطريقة متوازنة تحافظ على طعمه المميز.



وأضاف أبو زيتون، أن الكثير من الزوار يحرصون على مشاهدة طريقة الخبز التقليدية وشراء الأرغفة الساخنة مباشرة من الفرن الأمر الذي جعل الطابون محطة رئيسة ضمن الجولات السياحية في المنطقة.



وأشار الباحث في التراث الشعبي محمود شريدة إلى أن فرن الطابون كان في الماضي ملتقى اجتماعياً للأسر والجيران حيث كانت تتبادل حوله الأحاديث والخبرات وتترسخ قيم التعاون والتكافل.



وأضاف شريدة أن الحفاظ على هذا الموروث لا يقتصر على إبقاء الفرن قائماً بل يشمل توثيق قصصه وأساليب استخدامه وتعليم الأجيال الجديدة قيمته بوصفه جزءاً من الذاكرة الوطنية الأردنية.



وقالت صانعة أفران الطابون صباح بني سلمان، إن صناعة الطابون تعتمد على الطين والقش ومواد طبيعية محلية وتحتاج إلى مهارة خاصة في التشكيل والتجفيف لضمان قوة الفرن وقدرته على الاحتفاظ بالحرارة.



وأضافت بني سلمان، أن الطلب على أفران الطابون عاد للارتفاع في السنوات الأخيرة سواء من الأسر أو المشاريع الريفية والمطاعم التراثية ما يعكس تنامي الاهتمام بالعودة إلى المأكولات التقليدية وأساليب الطهي القديمة.







