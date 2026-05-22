فريحات يتفقد سير أعمال التعداد العام للسكان والمساكن في إقليم الشمال

الوكيل الإخباري- تفقد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، أمس الخميس، سير أعمال التعداد العام للسكان والمساكن 2026 في مكتب إقليم الشمال، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لضمان جودة تنفيذ أعمال التعداد ودقة مخرجاته.





ورافق فريحات الفرق الميدانية خلال تنفيذ زياراتها للأسر، واطلع على إجراءات جمع البيانات وآليات العمل المتبعة، مشيرا الى أهمية الالتزام بأعلى معايير الدقة والمهنية في تنفيذ المهام الميدانية، بما يسهم في تعزيز موثوقية البيانات الإحصائية ودعم متطلبات التخطيط التنموي.



كما اطلع خلال اجتماع مع المشرفين الميدانيين في مكتب الإقليم، بحضور مدير إحصاءات إقليم الشمال وصفي مياس، ومنسق تعداد الشمال، ومدير مديرية العلاقات العامة، على أبرز الملاحظات والتحديات التي تواجه سير العمل الميداني، والتغذية الراجعة من الفرق العاملة.



وقال فريحات إن التعداد العام للسكان والمساكن 2026 يشكل مشروعاً وطنياً استراتيجياً يتطلب تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، للوصول إلى بيانات دقيقة تسهم في دعم رسم السياسات واتخاذ القرار على أسس علمية راسخة.



وثمن مستوى الالتزام والانضباط الذي تبديه فرق العمل أثناء تنفيذ واجبها الوطني، رغم التحديات الميدانية، مؤكداً أن نجاح التعداد يعتمد بصورة رئيسية على كفاءة العاملين في الميدان ودقتهم في جمع البيانات.



وأكد فريحات ضرورة الالتزام التام بمبادئ الحيادية والموضوعية والسرية للبيانات، باعتبارها من الركائز الأساسية لإنجاح أعمال التعداد وإنتاج بيانات دقيقة وموثوقة، مشدداً على أهمية تعزيز كفاءة الأداء الميداني ومعالجة التحديات أولاً بأول.



وأشار إلى أن دائرة الإحصاءات العامة ماضية في نهجها القائم على المتابعة الميدانية المباشرة والتواصل المستمر مع الكوادر العاملة في مختلف مواقع العمل، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة في تنفيذ التعداد ومخرجاته.









