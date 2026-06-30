فريق الإنقاذ الأردني ينقذ طفلا من تحت الردم بعد 6 أيام من وقوع زلزال فنزويلا

وفي التفاصيل: أكّد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي وأثناء قيامه بواجباته الميدانية العملياتية في البحث والإنقاذ في أرض المهمة في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، عثر تحت أنقاض أحد المنازل على طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات على قيد الحياة وبدت علاماته الحيوية جيدة .
وتابع الناطق الإعلامي أن الفريق عمل لساعات متواصلة على إزالة الردم بواسطة أحدث المعدات المتخصّصة مع مراقبة العلامات الحيوية للطفل أثناء ذلك بواسطة أجهزة المراقبة الحرارية، لحين الوصول إليه وإخراجه من تحت الردم بكل حرفية دون أن يلحق به أي أذى.
وتابع الناطق الإعلامي أنّه تم على الفور تقديم الإسعافات الأولية للطفل من قبل الطبيب وطاقم الإسعاف المرافق للفريق وإيصاله لأقرب مستشفى وإخطار السلطات المحلية بذلك.
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