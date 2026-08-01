فريق الاتحاد يتأهل إلى نصف نهائي غرب آسيا للسيدات

الوكيل الإخباري- تأهل فريق نادي الاتحاد إلى نصف نهائي بطولة غرب آسيا للأندية لكرة القدم النسوية، بعد الفوز على نظيره فريق بنات اف سي الإماراتي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.

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