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فريق الاتحاد يتأهل إلى نصف نهائي غرب آسيا للسيدات

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جانب من اللقاء
 
السبت، 01-08-2026 11:45 م

الوكيل الإخباري-  تأهل فريق نادي الاتحاد إلى نصف نهائي بطولة غرب آسيا للأندية لكرة القدم النسوية، بعد الفوز على نظيره فريق بنات اف سي الإماراتي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.

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ويواجه فريق الاتحاد ممثل الكرة النسوية الأردنية في المربع الذهبي نظيره النصر السعودي يوم بعد غد الاثنين، فيما يلاقي بنات اف سي الإماراتي نظيره الهلال السوري، لتحديد هوية المتأهلين إلى المباراة النهائية.

 
 


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