فريق الاتحاد يتأهل إلى نصف نهائي غرب آسيا للسيدات

ويواجه فريق الاتحاد ممثل الكرة النسوية الأردنية في المربع الذهبي نظيره النصر السعودي يوم بعد غد الاثنين، فيما يلاقي بنات اف سي الإماراتي نظيره الهلال السوري، لتحديد هوية المتأهلين إلى المباراة النهائية.
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