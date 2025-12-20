فريق الاتحاد يتصدر دوري المحترفات بعد ختام الجولة العاشرة

الوكيل الإخباري- تصدر فريق الاتحاد، منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفات لكرة القدم 2025 التي اختتمت مساء أمس الجمعة.

وشهدت الجولة، تعادل عمان FC مع الاستقلال 2-2، وسجل لعمان FC تسنيم أبو الرب د.9، والمحترفة إليزابيث كيوكو د.30، فيما حملت أهداف الاستقلال توقيع رانيا سلامة د.20، و ثيريساه أنور د.71، وفي المقابل نالت زميلتها الحارسة ديانا الجولاني لقب أفضل لاعبة في اللقاء.



وتغلب فريق نشامى المستقبل على الأرثوذكسي 1-0، عن طريق تمارا أحمد د.73، وحازت زميلتها بولا سالاز على جائزة أفضل لاعبة في المباراة.



وتصدر الاتحاد ترتيب الفرق برصيد 17 نقاط، متقدماً عن عمانFC برصيد 15، ثم نشامى المستقبل 8، الأرثوذكسي 7، والاستقلال 6.