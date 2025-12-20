فريق الاتحاد يتصدر دوري المحترفات بعد ختام الجولة العاشرة

وشهدت الجولة، تعادل عمان FC مع الاستقلال 2-2، وسجل لعمان FC تسنيم أبو الرب د.9، والمحترفة إليزابيث كيوكو د.30، فيما حملت أهداف الاستقلال توقيع رانيا سلامة د.20، و ثيريساه أنور د.71، وفي المقابل نالت زميلتها الحارسة ديانا الجولاني لقب أفضل لاعبة في اللقاء.
وتغلب فريق نشامى المستقبل على الأرثوذكسي 1-0، عن طريق تمارا أحمد د.73، وحازت زميلتها بولا سالاز على جائزة أفضل لاعبة في المباراة.
وتصدر الاتحاد ترتيب الفرق برصيد 17 نقاط، متقدماً عن عمانFC برصيد 15، ثم نشامى المستقبل 8، الأرثوذكسي 7، والاستقلال 6.
وتقام مباريات البطولة بنظام الدوري المجزأ من 3 مراحل ذهاب وإياب، ومرحلة ذهبية، بحيث يفوز باللقب الفريق الحاصل على المركز الأول في ترتيب الفرق النهائي.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن عشائر النعيمات
-
نجوم عرب يشيدون بتألق النشامى في كأس العرب ويتوقعون تمثيلا مشرفا بالمونديال
-
رئيس الوزراء يتفقد أعمال البنية التحتية التي بدأت في مشروع مدينة عمرة
-
الأردن يشارك في عملية استهداف مواقع لعصابة داعش الإرهابية
-
تعيين رمزي المعايطة مديرا عاما لهيئة تنشيط السياحة
-
جرش: مشتل عين جملا إرث زراعي وبيئي يستأنف دوره في دعم التحريج
-
الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية توزعان وجبات ساخنة في شمال وجنوب غزة
-
الحكومة تبذل جهدا استثنائيا بتأمين منظم يحمي الأردنيين من السرطان