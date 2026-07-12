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فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي يعود إلى أرض الوطن بعد إنجاز مهمته الإنسانية في فنزويلا

فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي يعود إلى أرض الوطن بعد إنجاز مهمتة الإنسانية في فنزويلا
فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي يعود إلى أرض الوطن بعد إنجاز مهمتة الإنسانية في فنزويلا
 
الأحد، 12-07-2026 02:28 م
الوكيل الإخباري-   اعلنت مديرية الأمن العام أن فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي، عاد إلى أرض الوطن على متن طائرة نقل عسكرية من طراز (C-17) تابعة لسلاح الجو الأميري القطري ، بعد إنجازه مهمته الإنسانية في جمهورية فنزويلا، والتي نُفذت بتوجيهات ملكية سامية، للمساهمة في الاستجابة لتداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب العاصمة كاراكاس والمناطق المحيطة بها.اضافة اعلان


وتولّى سلاح الجو الأميري القطري نقل الفريق إلى المملكة، بالتنسيق مع الملحق العسكري القطري في عمّان، في إطار التعاون المشترك بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر الشقيقة، بما يجسد عمق العلاقات الثنائية والشراكة القائمة في دعم الجهود الإنسانية والإغاثية.

وأضافت المديرية أن الفريق، الذي يضم نخبة من الكوادر المتخصصة والمؤهلة وفق أعلى المعايير الدولية اضافة الى فريق طبي متخصص من الخدمات الطبية الملكية، نفّذ عمليات بحث وإنقاذ معقدة ومكثفة في أكثر المواقع تضرراً، مستخدماً أحدث المعدات والتقنيات المتخصصة، وتمكن خلال مهمته من إنقاذ طفل من تحت الأنقاض على قيد الحياة، وانتشال(35) ضحية،  إلى جانب تقديم الدعم الفني والإنساني والعمل جنباً إلى جنب مع فرق الإنقاذ الفنزويلية والجهات الدولية المختصة، بما أسهم في تعزيز كفاءة عمليات الاستجابة والحد من آثار الكارثة.
 
 


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