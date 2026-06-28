فريق البحث والإنقاذ الأردني يباشر عمليات البحث والإنقاذ وإغاثة متضرري زلزال فنزويلا

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الوكيل الإخباري- باشر فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني التابع لمديرية الأمن العام/ الدفاع المدني في عمليات البحث والإنقاذ عن المفقودين والمحاصرين جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا، وذلك فور وصوله للعاصمة كاركاس على متن طائرة تابعة للملكية الأردنية. اضافة اعلان





ويضم فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني المشارك (100) من الكوادر المتخصصة والمؤهلة، من بينهم (3) أطباء من الخدمات الطبية الملكية، كما يضم نخبة من خبراء البحث والإنقاذ والإسناد الطبي والفني، والمجهزين بأحدث المعدات والتقنيات اللازمة للتعامل مع الكوارث الطبيعية وفق أعلى المعايير الدولية.



ويواصل الفريق تنفيذ عملياته الميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية في فنزويلا بثلاث مواقع في العاصمة كاراكاس، مسخراً خبراته وإمكاناته لإنقاذ الأرواح، ومجسداً الرسالة النبيلة التي تضطلع بها مديرية الأمن العام والدور الأردني تنفيذاً للتوجيهات الملكية في الوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة.



يشار إلى أن فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني، التابع لمديرية الدفاع المدني في مديرية الأمن العام، يُعد من الفرق العالمية الرائدة في مجال الاستجابة للكوارث، ويحمل التصنيف الدولي الثقيل، وهو أعلى تصنيف تمنحه الجهات الدولية المختصة لفرق البحث والإنقاذ، ما يعكس مستوى الجاهزية والاحترافية التي يتمتع بها الفريق.





