فريق بحثي أردني يحل لغز رياضي عالق منذ عام 1949

الوكيل الإخباري- تمكن فريق بحثي أردني في الرياضيات من حل مشكلة رياضية عالقة منذ العام 1949، بعدما تمكنوا من برهنة نظرية تحل المشكلة بـ3 صفحات.

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هذه المشكلة تعد واحدة من المشاكل الرياضية الأكثر شهرة والمعروفة لدى العلماء باسم "مشكلة الفضاء الجزئي الثابت لفضاءات هيلبرت المنفصلة"، وبدأ جهد حلها عند العلماء الأردنيين منذ العام 2021.



الفريق المكون من البروفيسور في قسم الرياضيات بجامعة الزيتونة الأردنية رشدي خليل والدكتورين مأمون أبو حماد ووسيم الشنطي من ذات الجامعة والدكتور عبدالرحمن يوسف من قسم الرياضيات في الجامعة الأمريكية في إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة تمكنوا من حل هذه المسألة عبر برهنة نظرية تحل المشكلة بـ3 صفحات.



مشكلة المسألة الرياضية تتلخص بأنها تتحدث عن الفضاء الجزئي الثابت تحت تأثير مؤثر خطي وهذا المؤثر الخطي يجب أن يكون متصلا على فضاءات هلبرالت وهي مسألة تعود للعالم الهنغاري نيومن من نهايات أربعينيات القرن الماضي.



بحث حل المسألة نُشر محكّما في واحدة من أشهر مجلات الأبحاث العلمية وأرفعها تصنيفا في علوم الرياضيات.