فريق بحثي أردني يحل لغز رياضي عالق منذ عام 1949

الفريق المكون من البروفيسور في قسم الرياضيات بجامعة الزيتونة الأردنية رشدي خليل والدكتورين مأمون أبو حماد ووسيم الشنطي من ذات الجامعة والدكتور عبدالرحمن يوسف من قسم الرياضيات في الجامعة الأمريكية في إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة تمكنوا من حل هذه المسألة عبر برهنة نظرية تحل المشكلة بـ3 صفحات.
مشكلة المسألة الرياضية تتلخص بأنها تتحدث عن الفضاء الجزئي الثابت تحت تأثير مؤثر خطي وهذا المؤثر الخطي يجب أن يكون متصلا على فضاءات هلبرالت وهي مسألة تعود للعالم الهنغاري نيومن من نهايات أربعينيات القرن الماضي.
بحث حل المسألة نُشر محكّما في واحدة من أشهر مجلات الأبحاث العلمية وأرفعها تصنيفا في علوم الرياضيات.
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