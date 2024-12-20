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فريق بحثي من "اليرموك" يفوز بجائزة في مجال الزراعة والأمن الغذائي

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أرشيفية
الجمعة، 20-12-2024 02:24 م

الوكيل الإخباري- فاز فريق بحثي من كلية العلوم بجامعة اليرموك، بالمركز الثاني بجائزة صندوق الحسين للإبداع والتفوق/ مجال الزراعة والأمن الغذائي، التي نظمها "الصندوق" بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية.

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وضم الفريق البحثي كلا من الدكتور مهيب عواودة والدكتور عبد الله الروابدة وطالبة الماجستير نور نبيل القطب من قسم علوم الأرض والبيئة، والدكتور فلوريان السابر من جامعة تونتي الهولندية.


ويهدف المشروع البحثي الذي يحمل عنوان "الكشف عن الإصابة بسوسة النخيل الحمراء باستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد" إلى تطوير تقنية عملية للكشف الدقيق والمبكر عن آفة سوسة النخيل الحمراء في الأردن باستخدام الخصائص الطيفية المستخلصة من بيانات الاستشعار عن بُعد، بواسطة الطائرات المسيرة بدون طيار، في ظل ما تعانيه أشجار النخيل في الأردن من هذه الآفة.


وتتسبب هذه الآفة بوفيات سريعة لأشجار النخيل، إضافة إلى تأثيراتها الاقتصادية والبيئية الخطيرة، على الرغم من الجهود الكبيرة للسيطرة على انتشارها، إلا أنها ما زالت منتشرة، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إطلاق خطة لمكافحة حشرة سوسة النخيل الهندية الحمراء في الأردن للأعوام (2023-2025).


وتتميز طرق الاستشعار عن بعد، التي يقدمها المشروع البحثي، بأنها توفر تقنيات متقدمة للتعرف المبكر على سوسة النخيل الحمراء من أجل زراعة مستدامة، كما وتُتيح دقة مكانية عالية للتعرف على أماكن الإصابة، وتقليل الاستخدام المكلف والواسع النطاق للمبيدات الحشرية لحماية المحاصيل وبالتالي المحافظة على البيئة.


ويُذكر أنه تقدم لهذه الجائزة 212 مشروعا.

 
gnews

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