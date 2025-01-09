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فريق فني أردني إلى سوريا اليوم الخميس لتقييم وضع الشبكة الكهربائية

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 09-01-2025 06:34 ص

الوكيل الإخباري-   قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الثلاثاء، إنه سيجري إرسال فريق فني أردني الخميس المقبل إلى سوريا؛ لتقييم وضع الشبكة الكهربائية.

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وأضاف  أن الأردن يعمل مع الأشقاء في سوريا بجهد متواصل، واللقاءات مستمرة بين الجانبين آخرها اللقاء الذي عقد مع وزير الكهرباء السوري.


عُقد الثلاثاء، اجتماع ثنائي بين وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ووزير النفط والثروة المعدنية السوري غياث دياب، ووزير الكهرباء السوري عمر شقروق، حيث جرت مناقشة احتياجات الجانب السوري من الطاقة في هذه المرحلة الحرجة.


ولفت إلى أن خط الربط الكهربائي مع سوريا من الجانب الأردني جاهز، بينما من الجانب السوري سيجري تقييم الخط من الفريق الأردني، لتحديد المدة الزمنية التي يحتاج صيانتها الخط.


"أخبرنا السوريين بإمكانية الاستفادة من البنية التحتية الأردنية لاستيراد الغاز" وفق الخرابشة.


وبين الخرابشة في هذا الخصوص استعداد الأردن لتزويد الجانب السوري بالغاز الطبيعي من خلال سفينة التغييز العائمة الموجودة في العقبة عبر خط الغاز العربي الواصل بين البلدين، مؤكدا أن الخط داخل الأراضي السورية جاهز وموجود لإيصال الغاز لمحطات الكهرباء.


وبخصوص تزويد معبر نصيب بالكهرباء قال الخرابشة، إن البنية التحتية لإيصال الكهرباء له تقريبا جاهزة، وتبقى عمل فني يحتاج لساعات بين الجانبين.


وأكد الخرابشة استعداد الأردن لتزويد سوريا بنحو 250 ميجاواط من الكهرباء فوريا، حال جاهزية شبكة خط الربط الكهربائي التي تربط البلدين داخل الجانب السوري.


ولفت إلى أن تزويد لبنان بالكهرباء مقترن بإصلاح الشبكة في جنوب سوريا، موضحا أن الموضوع بدأ في العام 2022 ولكنه لم يكتمل، مؤكدا أن الأمر مرتبط أيضا بإصلاح الشبكة الكهربائية.

 
gnews

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