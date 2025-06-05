فريق من وزارتي الطاقة والإدارة المحلية يتفقد المشروع الوطني للإنارة في برقش

الوكيل الإخباري- تفقد فريق من وزارتي الطاقة والثروة المعدنية والإدارة المحلية، مراحل تنفيذ المشروع الوطني للإنارة، والممول من برنامج فلس الريف، في بلدية برقش بلواء الكورة، والذي يعد أحد أعمدة البنية التحتية الحديثة في المملكة.

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وتعكس الزيارة، عمق الشراكة بين المؤسسات الحكومية وحرصها على النهوض بالخدمات الأساسية، حيث عقدت جلسة نقاش موسعة جرى خلالها استعراض الخطط التنفيذية والتحديات الميدانية، ومناقشة تقارير الصيانة الفنية الخاصة بوحدات الإنارة؛ لضمان مطابقة الأعمال لأعلى المواصفات الهندسية وتحقيق الاستدامة التشغيلية.