الخميس 2025-06-05 09:05 م
 

فريق من وزارتي الطاقة والإدارة المحلية يتفقد المشروع الوطني للإنارة في برقش

وزارة الطاقة
وزارة الطاقة
 
الخميس، 05-06-2025 06:59 م

الوكيل الإخباري-   تفقد فريق من وزارتي الطاقة والثروة المعدنية والإدارة المحلية، مراحل تنفيذ المشروع الوطني للإنارة، والممول من برنامج فلس الريف، في بلدية برقش بلواء الكورة، والذي يعد أحد أعمدة البنية التحتية الحديثة في المملكة.

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وتعكس الزيارة، عمق الشراكة بين المؤسسات الحكومية وحرصها على النهوض بالخدمات الأساسية، حيث عقدت جلسة نقاش موسعة جرى خلالها استعراض الخطط التنفيذية والتحديات الميدانية، ومناقشة تقارير الصيانة الفنية الخاصة بوحدات الإنارة؛ لضمان مطابقة الأعمال لأعلى المواصفات الهندسية وتحقيق الاستدامة التشغيلية.

 

وتم الاتفاق على استكمال تنفيذ المشروع من خلال تركيب باقي وحدات الإنارة البالغ عددها 1060 وحدة، وذلك بالتنسيق المباشر بين وزارة الطاقة، ووزارة الإدارة المحلية، وبلدية برقش، على أن تبدأ أعمال التركيب في الفترة التي تلي عطلة عيد الأضحى المبارك، تأكيدًا على التزام الجميع بالجدول الزمني وتحقيق النتائج المرجوة.

 

 
gnews

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