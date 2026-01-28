فصل التيار الكهربائي عن عن منطقة إسكان معاذ بن جبل غداً

وقالت الشركة، في بيان الأربعاء، إن مدة فصل التيار الكهربائي المبرمج ستكون من 9 صباحا لغاية 12 ظهرا.
