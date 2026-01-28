فصل التيار الكهربائي عن عن منطقة إسكان معاذ بن جبل غداً

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن منطقة إسكان معاذ بن جبل في الشونة الشمالية، الخميس، لغايات كهربة محطة جديدة.

اضافة اعلان