فصل التيار الكهربائي عن مناطق بإربد السبت.. من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد، عن إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن بلدة حوفا الوسطية ومبنى بلدية حوفا بلواء الوسطية غدا السبت.

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