فصل التيار الكهربائي عن مناطق بإربد السبت.. من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا

وذكرت الشركة في بيان، أن الفصل يأتي لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات في تلك المناطق وسيكون من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا.
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