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فصل التيار الكهربائي عن مناطق بإربد السبت.. من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا

أرشيفية
أرشيفية
الجمعة، 10-01-2025 09:26 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد، عن إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن بلدة حوفا الوسطية ومبنى بلدية حوفا بلواء الوسطية غدا السبت.

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وذكرت الشركة في بيان، أن الفصل يأتي لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات في تلك المناطق وسيكون من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا.

 
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