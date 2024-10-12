فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غدا الأحد

وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار سيكون من الساعة 9 صباحا ولغاية 3:30 عصرا، وسيشمل مناطق : أبو سيدو، وكازية مثلث السليخات، وكازية ماجد الزبيدي، وميدان الرماية، ومزرعة العواملة، ومضخة 50 في أبو سيدو، ومجاوري مركزي الأمن العام في الكريمة والدفاع المدني في أبو سيدو، وبئر 3 في صوفرة، ومدرسة أبو سيدو الأساسية.
c7mob
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