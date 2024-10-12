فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غدا الأحد

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية غداً الأحد، لغايات الصيانة السنوية. اضافة اعلان





وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار سيكون من الساعة 9 صباحا ولغاية 3:30 عصرا، وسيشمل مناطق : أبو سيدو، وكازية مثلث السليخات، وكازية ماجد الزبيدي، وميدان الرماية، ومزرعة العواملة، ومضخة 50 في أبو سيدو، ومجاوري مركزي الأمن العام في الكريمة والدفاع المدني في أبو سيدو، وبئر 3 في صوفرة، ومدرسة أبو سيدو الأساسية.

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