فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غداً

وقالت الشركة في بيان اليوم السبت، إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيمتد من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الثالثة والنصف عصرا، ويشمل مناطق المدراج والمشارقة والمخيبة والعدسية.
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