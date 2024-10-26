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فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غداً

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 26-10-2024 12:48 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية غداً الأحد، لغايات الصيانة السنوية.

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وقالت الشركة في بيان اليوم السبت، إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيمتد من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الثالثة والنصف عصرا، ويشمل مناطق المدراج والمشارقة والمخيبة والعدسية.

 
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