فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غداً

وقالت الشركة في بيان ، اليوم الأربعاء ، إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيمتد من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الثالثة والنصف عصرا، ويشمل مناطق الحراوية وتل الاربعين ووادي ابو زياد وبصيلة والزمالية وسد زقلاب .
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