 
الأربعاء 2024-10-30 03:47 م
 

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غداً

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أرشيفية
الأربعاء، 30-10-2024 03:10 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية غداً الخميس، لغايات الصيانة السنوية.

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وقالت الشركة في بيان ، اليوم الأربعاء ، إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيمتد من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الثالثة والنصف عصرا، ويشمل مناطق الحراوية وتل الاربعين ووادي ابو زياد وبصيلة والزمالية وسد زقلاب .

 
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