فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غدا

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيمتد من الساعة 9 صباحا ولغاية 11 صباحا، ويشمل مناطق، المرزة، وأبو هابيل، ووادي الريان، وجزءا من بلدة المشارع.
