فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غدا

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية بمحافظة إربد، غدا الأربعاء، لغايات نقل محطة مستشفى أبو عبيدة الجراح الحكومي.

