فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غداً

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية غدا الثلاثاء، لغايات إنجاز أعمال كهربة محطة جديدة. اضافة اعلان





وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين، إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيمتد من الساعة 9 صباحا وحتى 12 ظهرا، ويشمل مناطق المرزة ووادي الريان وجزءا من منطقة المشارع.



