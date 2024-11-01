فصل التيار الكهربائي عن مناطق شمال المملكة السبت

وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار سيشمل بمحافظة جرش مناطق سوف وسط البلد، وسوف الحي الغربي، وسوف طريف عبين، وذلك من الساعة 9 صباحا لغاية 3 عصرا.
وبينت أن الفصل سيشمل بمحافظة عجلون مناطق راجب وثغرة زبيد ودحوس وأم قاسم والزراعة والحرث والعقدة، من 8 صباحا لغاية 5 مساء.
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