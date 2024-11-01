فصل التيار الكهربائي عن مناطق شمال المملكة السبت

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظتي جرش وعجلون، السبت، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار سيشمل بمحافظة جرش مناطق سوف وسط البلد، وسوف الحي الغربي، وسوف طريف عبين، وذلك من الساعة 9 صباحا لغاية 3 عصرا.