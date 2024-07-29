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فصل التيار الكهربائي عن مناطق غداً - اسماء

فصل التيار الكهربائي
فصل التيار الكهربائي
الإثنين، 29-07-2024 11:56 ص

 

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة كهرباء اربد، عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء الطيبة غربي اربد، غداً الثلاثاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.


وقالت الشركة في بلاغ لمتصرفية لواء الطيبة، اليوم الاثنين، إن فصل التيار الكهربائي سيكون من الساعة 9:30 صباحاً وحتى 5 مساء، وسيشمل مناطق الطيبة/ غرب البلد والطيبة/ طريق المزارع.


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