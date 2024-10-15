فصل التيار الكهربائي عن مناطق في إربد السبت المقبل

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد عن فصل التيار الكهربائي عن مناطق ضمن اختصاصها في محافظة إربد يوم السبت 2024/10/18.

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وتأتي عمليات الفصل لإجراء أعمال الصيانة على الشبكة الكهربائية.

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