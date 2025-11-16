فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غدا

وقالت الشركة في بيان، اليوم الأحد، إن فصل التيار سيشمل مناطق: أجزاء من القصر، أجزاء من راكين والوسيه، مديرية الأشغال العامة، سلطة وادي الاردن، ادارة عقد مياه وصرف صحي الكرك – ادارة القصر، الجدعا، مسعر، مغير، مركز صحي الجدعا، مركز صحي طلال، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية – مغير، الدوريات الخارجية – الموجب، مركز امني القصر، قضاء الموجب، بلدية طلال، دفاع مدني الموجب، مديرية تربية القصر، المحكمة الشرعية – القصر، آبار مياه السواقة ( 21 – 22 – 23 )، دواجن الدامخي 1، شركة جنى للتعدين .
