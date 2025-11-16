الأحد 2025-11-16 04:38 م
 

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غدا

أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة إلى فصل التيار الكهربائي في محافظة معان يوم الثلاثاء الموافق 11 تشرين الثاني 2025، وذلك من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية الساعة 4:00 عصراً. 🔹 المناطق المتأثرة:
مولد كهربائي
 
الأحد، 16-11-2025 02:12 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع كهرباء الكرك أنها ستضطر لفصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق في محافظة الكرك غدا الاثنين من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الرابعة مساء بسبب تركيب محطة جديدة، وإجراء صيانة دورية.

اضافة اعلان


وقالت الشركة في بيان، اليوم الأحد، إن فصل التيار سيشمل مناطق: أجزاء من القصر، أجزاء من راكين والوسيه، مديرية الأشغال العامة، سلطة وادي الاردن، ادارة عقد مياه وصرف صحي الكرك – ادارة القصر، الجدعا، مسعر، مغير، مركز صحي الجدعا، مركز صحي طلال، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية – مغير، الدوريات الخارجية – الموجب، مركز امني القصر، قضاء الموجب، بلدية طلال، دفاع مدني الموجب، مديرية تربية القصر، المحكمة الشرعية – القصر، آبار مياه السواقة ( 21 – 22 – 23 )، دواجن الدامخي 1، شركة جنى للتعدين .

 
 
gnews

أحدث الأخبار

جلالة الملك عبدالله الثاني

اقتصاد محلي الملك والرئيس الباكستاني يعقدان مباحثات في إسلام آباد

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 0.29% في أسبوع

اقتصاد محلي 6.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمّان

مديرية الأمن العام

أخبار محلية مديرية الأمن العام تطلق برنامج "المسعف الصغير"

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي نمو قيمة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة

بدء فعاليات اسبوع الريادة العالمي بنسخته الـ 17 بالتعاون بين "الأميرة سمية للتكنولوجيا " و "منصة زين"

أخبار الشركات بدء فعاليات اسبوع الريادة العالمي بنسخته الـ 17 بالتعاون بين "الأميرة سمية للتكنولوجيا " و "منصة زين"

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

أخبار محلية هيئة النزاهة: نتابع باهتمام تصريحات نسبت لمستثمر أردني

إعلان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية

أخبار محلية الأردن يرحب بالاتفاق الإطاري للسلام في الكونغو

علم الأردن

أخبار محلية مصدر رسمي: لا زيارة اليوم لوفد من محافظة السويداء إلى المملكة



 
 





الأكثر مشاهدة