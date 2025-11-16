فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غدا

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع كهرباء الكرك أنها ستضطر لفصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق في محافظة الكرك غدا الاثنين من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الرابعة مساء بسبب تركيب محطة جديدة، وإجراء صيانة دورية.

اضافة اعلان