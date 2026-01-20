فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة_أسماء

07:11 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/761588 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء بني كنانة، الثلاثاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات. اضافة اعلان





وقالت الشركة، في بيان، إن فصل التيار سيشمل منطقة الشعلة من الساعة 9:30 صباحا لغاية 4 عصرا، وعن مناطق سما الروسان مدخل البلد، ومنطقة الإشارة، ومجمع دوائر بني كنانة والمجاورين، ومثلث سما الروسان، من الساعة 3 عصرا لغاية 4 عصرا.

تم نسخ الرابط





