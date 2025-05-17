فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الاثنين- أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن انقطاعات مبرمجة للتيار الكهربائي ستشمل عدة مناطق في جنوب المملكة خلال الأسبوع القادم، وذلك لأغراض صيانة الشبكات وتركيب محطات تحويل جديدة تهدف لتحسين جودة الخدمة واستقرار الشبكة.



وستتم عملية فصل التيار الكهربائي يوم الاثنين 19/5/2025 من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 4:00 مساءً في محافظة معان، حيث سيشمل الفصل المناطق التالية:

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