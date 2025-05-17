فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الاثنين- أسماء

وستتم عملية فصل التيار الكهربائي يوم الاثنين 19/5/2025 من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 4:00 مساءً في محافظة معان، حيث سيشمل الفصل المناطق التالية:
-
أخبار متعلقة
-
الترخيص المتنقل بالأزرق الأحد والاثنين
-
إعلان بغداد يؤكد على دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس
-
الصفدي: الأردن يولي حقوق الإنسان والحريات اهتمامًا كبيرًا ويعزز القوانين المتعلقة بها
-
الترخيص المتنقل "المسائي" بلواء بني عبيد غدًا الأحد
-
السياسية والبرلمانية: المرأة حاضرة في المجالس المنتخبة والمعينة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
توضيح حول حركات الدفع عن طريق إي فواتيركم
-
وزير الثقافة يطمئن على صحة المخرج طعمة