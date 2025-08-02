فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الاحد - أسماء

الوكيل الإخباري- اعلنت شركة توزيع الكهرباء انها ستقوم بقطع التيار الكهربائي عن مناطق في الشونة الشمالية الاحد.

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كما أعلنت شركة كهرباء إربد انها ستقوم بفصل التيار الكهربائي عن مناطق في جرش