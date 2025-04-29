الثلاثاء 2025-04-29 09:09 م
 

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الاسبوع القادم- أسماء

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 29-04-2025 08:22 م

الوكيل الإخباري-   اعلنت منطقة توزيع الكهرباء في الطفيلة عن فصل التيار الكهربائي يوم الاثنين القادم عن المناطق التالية.

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