الأربعاء 2025-07-16 09:20 ص
 

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة اليوم _أسماء

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 16-07-2025 06:47 ص

الوكيل الإخباري- اعلنت شركة توزيع الكهرباء ستضطر أسفة لفصل التيار الكهربائي في الكرك ( مغذي الحوية ) الأربعاء من الساعة 9:00 صباحا لغاية الساعة 4:00 عصرا.

اضافة اعلان


المناطق المتأثرة: ( حي مدرسة الجيل الجديد + أجزاء من الرابيه ) / مجمع الدوائر الحكومية


وبينت ان سبب الفصل بهدف صيانة المغذي وتركيب وحدة قياس.

 

 كما أبلغت شركة كهرباء إربد، بلدية إربد الكبرى، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق تابعة لحدود البلدية، الأربعاء، تشمل قرب إشارة بردى، ودوار الثقافة، وشارع وصفي التل، وغرب وجنوب حدائق الملك عبد الله الثاني.

 

وقالت الشركة إن الفصل يأتي لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات في تلك المناطق وسيكون من 8 صباحا وحتى 6 مساءً.



 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

فقل

منوعات في موسم الحرّ... دولة عربيّة تُسجّل حالة طلاق كلّ 9 دقائق!

الدفاع المدني

أخبار محلية حادث دهس في طبربور

الدفاع المدني

أخبار محلية مركبة تتجاوز الاشارة حمراء وتصطدم بالباص السريع ووقوع 5 اصابات

غاغا

منوعات كارثة خلال حفل زفاف في إحدى الدول العربية... إليكم ما حدث

فرق الاطفاء المشاركة بإخماد حرائق سوريا تعود إلى الأردن

أخبار محلية الامن العام : بعد عمل بطولي .. النشامى مرّوا من هنا - صور

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تسلل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا

البقاء لله

الوفيات وفيات الأربعاء 16-7-2025



 
 





الأكثر مشاهدة