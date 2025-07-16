فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة اليوم _أسماء

الوكيل الإخباري- اعلنت شركة توزيع الكهرباء ستضطر أسفة لفصل التيار الكهربائي في الكرك ( مغذي الحوية ) الأربعاء من الساعة 9:00 صباحا لغاية الساعة 4:00 عصرا.

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وبينت ان سبب الفصل بهدف صيانة المغذي وتركيب وحدة قياس.

كما أبلغت شركة كهرباء إربد، بلدية إربد الكبرى، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق تابعة لحدود البلدية، الأربعاء، تشمل قرب إشارة بردى، ودوار الثقافة، وشارع وصفي التل، وغرب وجنوب حدائق الملك عبد الله الثاني.