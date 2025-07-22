فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة اليوم_أسماء

المناطق المتأثرة: مجمع سميح صبح الحجايا / محطة محروقات go fresh توتال سابقا / مركز زوار قلعة القطرانه / محطة محروقات المناصير الشرقية
سبب الفصل يعود لكهربة مشروع طاقة شمسية
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