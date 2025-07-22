فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة اليوم_أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء انها ستضطر أسفة لفصل التيار الكهربائي على ( مغذي السواقه ) على النحو التالي اليوم الثلاثاء من الساعة 10:00 صباحا لغاية الساعة 2:00 ظهرا.

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المناطق المتأثرة: مجمع سميح صبح الحجايا / محطة محروقات go fresh توتال سابقا / مركز زوار قلعة القطرانه / محطة محروقات المناصير الشرقية



سبب الفصل يعود لكهربة مشروع طاقة شمسية