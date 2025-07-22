الثلاثاء 2025-07-22 07:29 ص
 

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة اليوم_أسماء

عجاد كهرباء
عداد كهرباء
 
الثلاثاء، 22-07-2025 05:39 ص

الوكيل الإخباري-  أعلنت شركة توزيع الكهرباء انها ستضطر أسفة لفصل التيار الكهربائي على ( مغذي السواقه ) على النحو التالي اليوم  الثلاثاء من الساعة 10:00 صباحا لغاية الساعة 2:00 ظهرا.

اضافة اعلان


المناطق المتأثرة: مجمع سميح صبح الحجايا / محطة محروقات go fresh توتال سابقا / مركز زوار قلعة القطرانه / محطة محروقات المناصير الشرقية


سبب الفصل يعود  لكهربة مشروع طاقة شمسية

 

 كما أعلنت شركة كهرباء إربد عن فصل التيار الكهربائي الثلاثاء، عن مناطق تشمل منصورة المفرق الحمراء، إنارة طريق المفرق الحمراء، طريق المنصورة صندوق المرأة، مبنى بلدية حوشا، منطقة المنصورة مركز صحي المنصورة الشامل من العاشرة صباحًا ولغاية الرابعة عصرًا.

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

الطقس تعرف على أعلى درجة حرارة ستسجلها المملكة اليوم

الاحتلال يطلق قنابل دخانية جنوب دير البلح

فلسطين الاحتلال يطلق قنابل دخانية جنوب دير البلح

الاعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

نقابة الصيادلة

أخبار محلية اعلان صادر عن نقابة الصيادلة

وزارة التربية

أخبار محلية وزارة التربية تعلن أسماء المرشحين للعمل بالتعليم الاضافي - رابط

تعبيرية

عربي ودولي إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من اليمن

وظائف

وظائف وظائف شاغرة في الحكومة - تفاصيل

وزارة الصحة

أخبار محلية فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء



 
 





الأكثر مشاهدة