فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة اليوم_أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء ستضطر آسفة لفصل التيار الكهربائي في الطفيلة الأربعاء من الساعة 9:00 صباحا لغاية الساعة 3:00 عصرا.

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وبينت أن المنطقة المتأثرة ستكون "صويميع"، مشيرة إلى أن سبب الفصل يعود لرفع قدرة محطة تحويل قائمة.

وأعلنت شركة توزيع الكهرباء ستضطر آسفة لفصل التيار الكهربائي في الكرك ( مغذي السيل ) اليوم الأربعاء من الساعة 10:00 صباحا لغاية الساعة 3:00 عصرا.



المناطق المتأثرة: أجزاء من المرج / الكرك حي البركة / متنزه حابس المجالي / جسر الكرك / السيل / الصالحية / بردى / بذان / البقيع / العبدلية / موميا / سمرا / سكا / بوستر مياه السيل / محطة محروقات السيل.



وبينت ان سبب الفصل يعود لكهربة محطة جديدة وأعمال صيانة على المغذي والقاطع الرئيسي.

كما اعلنت شركة توزيع الكهرباء انها ستضطر آسفة لفصل التيار الكهربائي في منطقة الريشة اليوم الأربعاء من الساعة 9:00 صباحا لغاية الساعة 4:00 عصرا.



المناطق المتأثرة: الريشة / وادي عربة