فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة اليوم_أسماء

وبينت أن المنطقة المتأثرة ستكون "صويميع"، مشيرة إلى أن سبب الفصل يعود لرفع قدرة محطة تحويل قائمة.
المناطق المتأثرة: أجزاء من المرج / الكرك حي البركة / متنزه حابس المجالي / جسر الكرك / السيل / الصالحية / بردى / بذان / البقيع / العبدلية / موميا / سمرا / سكا / بوستر مياه السيل / محطة محروقات السيل.
وبينت ان سبب الفصل يعود لكهربة محطة جديدة وأعمال صيانة على المغذي والقاطع الرئيسي.
المناطق المتأثرة: الريشة / وادي عربة
وبينت أن سبب الفصل يعود لأعمال صيانة متفرقة على الشبكة
-
أخبار متعلقة
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
الرقاد يلتقي المتقاعدين العسكريين بجرش
-
الأردن يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة في الكونغو الديمقراطية
-
إطلاق مشروع أتمتة خدمات المناطق الحرة
-
"الصحة الرقمية": خدمات تخصصية لمرضى القلب والسكري وغسيل الكلى والأشعة والعناية الحثيثة
-
محمية الأزرق المائية تفوز بجائزتي "نجمة مراكز الزوار"
-
"لا لإطلاق العيارات النارية".. مبادرة مجتمعية في الزرقاء
-
المومني يؤكد دعم هيئة الإعلام للجنة الشكاوى وتعزيز استقلاليتها