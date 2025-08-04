فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة اليوم_أسماء

المناطق المتأثرة: شركة جينشنغ الدولية للسيراميك ( jin cheng global ceramic company limited )
سبب الفصل: تركيب وحدة قياس على بداية المغذي.
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