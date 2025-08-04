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فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة اليوم_أسماء

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 04-08-2025 06:14 ص

الوكيل الإخباري-   اعلنت شركة توزيع الكهرباء ستضطر أسفة لفصل التيار الكهربائي في الكرك ( مغذي السيراميك ) الإثنين من الساعة 9:00 صباحا لغاية الساعة 4:00 عصرا.

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المناطق المتأثرة: شركة جينشنغ الدولية للسيراميك ( jin cheng global ceramic company limited ) 
سبب الفصل: تركيب وحدة قياس على بداية المغذي.

 

كما اعلنت شركة توزيع الكهرباء انها ستقوم بفصل التيار الكهربائي عن المناطق المدرجة أدناه اليوم الاثنين


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