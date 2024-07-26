فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد عن عزمها إجراء أعمال صيانة على بعض المناطق، مما يضطرها إلى فصل التيار الكهربائي عن مناطق معينة غدًا السبت.



وأكدت الشركة أن المناطق المتأثرة بالفصل هي:



شمال إشارة السايبر ستي من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الخامسة مساءً في الرمثا.



البويضة الشرقي، البويضة قرب البلدية، طريق بريقا من الساعة السابعة صباحًا إلى الثالثة والنصف بعد الظهر في الرمثا والمفرق.



الخان، النهضة في بلعما، الفيصلية، النمرة، الخربة السمراء من الساعة السابعة صباحًا إلى الخامسة مساءً.



بريقا ومنشية الحمود من الساعة السابعة صباحًا إلى الثالثة والنصف ظهرًا في المفرق.



