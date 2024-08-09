فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

الوكيل الإخباري - نوهت شركة كهرباء إربد بأنها ستضطر غدا السبت إلى فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق في المملكة غدًا لأغراض الصيانة.
وبينت الشركة أن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي هي : عقربا في محافظة إربد من الساعة الثامنة صباحًا ولغاية الثالثة بعد الظهر.
ومناطق حدود الرمثا من الساعة الثامنة صباحًا ولغاية الثالثة بعد الظهر.
وعن عوارة، طريق أبو البصل، أم الخنافس، تجمع الرمثا على طريق حواره، التجمعات المجاورة لمدينة الشاحنات في الرمثا، تجمعات غرب مدخل الرمثا من الساعة التاسعة صباحًا ولغاية الثالثة بعد الظهر.
وعن بريقا ومنشية الحمود من الساعة السابعة صباحًا ولغاية الثالثة والنصف بعد الظهر في المفرق.
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