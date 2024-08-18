فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء

وأضافت في بيان لها اليوم أن المناطق المتأثرة بعملية الفصل هي المنشية – اليوبيل – فاست لينك اليوبيل – استراحة اليوبيل – البنك العربي الاسلامي – مديرية الأمن العام، مشيرة إلى أن سبب الفصل هو تركيب محطة جديدة وصيانة على الخط.
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