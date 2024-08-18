فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستقوم بفصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق في محافظة الكرك غدا الإثنين، اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الرابعة مساء.



وأضافت في بيان لها اليوم أن المناطق المتأثرة بعملية الفصل هي المنشية – اليوبيل – فاست لينك اليوبيل – استراحة اليوبيل – البنك العربي الاسلامي – مديرية الأمن العام، مشيرة إلى أن سبب الفصل هو تركيب محطة جديدة وصيانة على الخط.